TÜRKKAPDER Genel Sekreteri Kaptan Zafer Akbulut Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Zafer Akbulut oldu. Zafer Akbulut, kılavuz kaptanların gemiye binme ve gemiden inme sırasında aldığı tedbirleri, yükselen bir yıldız olan denizcilik sektörünü anlatırken, kaptan adayları için gemi kaptanlığına dair önemli bilgiler de paylaştı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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