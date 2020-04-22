Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu Vira Haber' Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu oldu. Cem Melikoğlu, Türk Loydu'nun uluslararası arenada klas kuruluşları arasında üst düzey bir konuma yükselen başarısını, Koronavirüse karşı aldıkları önlemleri, koronavirüs sürecinde yurt dışı operasyonlarının nasıl ilerlediğini ve daha bir çok önemliyi konuyu anlattı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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