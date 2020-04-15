Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk oldu. Muhammer Arslantürk, kılavuz kaptanların koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri anlatırken, kılavuz kaptanların denizcilik için önemi, Türk boğazlarında kılavuz kaptanların kritik yeri, kılavuz kaptanların sorun ve talepleri ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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