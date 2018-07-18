Adaları çöp tehdidine karşı koruyorlar

Adalı gönüllüler, Büyükada Kumsal Mevki Çocuk Parkı'nı günübirlikçilerin çöplerinden arındırdılar. "Biz Adalılar kapımızı ve çevremizi temizliyoruz. Sen de katıl" sloganı ile başlatılan kampanyaya destek çağrısı var.

Büyükada başta olmak üzere, Adaların ormanlık alanları, sahilleri ‘günübirlikçi’ ziyaretçilerin kendilerinden geriye bıraktığı çöplerin tehdidi altında. Ormanlar ve deniz, cam, plastik ve diğer atıkların işgalinde adeta! Her ne kadar Adalar Belediyesi temizlik işçileri gecelerini gündüzlerine katıp doğayı çöplerden kurtarma mücadelesinde olsa da, mevcut tablo temizlik işçilerini de aşıyor. Ne Belediye işçisi ne de bir grup çevreciyle sorun çözülecek gibi görünmüyor. Çevre dostlarının da dediği gibi, çözüm ancak ve ancak çevre bilincinin oluşmasıyla mümkün!

Yıllardır gönüllü olarak ormanları, parkları temizleyen bir grup çevre dostu, şimdi de sahilleri ve parkları temizliyor. "Biz Adalılar kapımızı ve çevremizi temizliyoruz. Sen de katıl" sloganı ile başlatılan çevre temizleme kampanyasına Adalar Belediyesi de çöp toplama, taşıma araçlarıyla destek sundu.

Çevre dostları, kampanya kapsamında ilk olarak 14 Temmuz Cumartesi günü Büyükada Kumsal Mevki Çocuk Parkı'nı temizledi. Ellerine süpürgeler alıp çocuk parkını temizleyen gönüllüler, sahili ve denizi unutmadı. Denizden pet ve cam şişeler, naylon torbalar, terlik, teneke gibi çöpler çıkaran çevreciler, günübirlikçi ziyaretçilerle de konuşarak çevreye karşı duyarlı olmalarını istediler. Ziyaretçilerden kimisi duyarlılıkları için Adalı çevre dostlarına teşekkür ederken, kimisi de “duyarsızlığını” sürdürmeye devam etti...

Olumlu ve olumsuz tepkilere rağmen, Adalı çevre dostları, büyük bir kararlılıkla kampanyalarını Adalılara ve misafirlerine anlatmayı sürdürdü. “Yaşasın temiz ada ve adaya temiz bakan misafirlerimiz” diyen Adalılar gazetemize de konuştu.

BOLULU: AMACIMIZ FARKINADALIK YARATMAK

Hemen hemen bütün çevre etkinliklerinde gördüğümüz tekstil sanatçısı, öğretim görevlisi ve aynı zamanda Adalar Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Gül Bolulu, “Adalarımız, ormanlarımız maalesef günü birlikçilerin bıraktığı çöplerle dolu. Bunun önüne bir türlü geçilemiyor. Amacımız çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak ve insanları çöplerini toplamaya teşvik etmek” dedi. Çöplerden arındırdıkları oyun parkında bulunan çocuklara işaret eden Bolulu’nun önemli bir mesajı da vardı: “Küçük yaşta çevre bilinci edinmek çok önemli; ormandaki , parktaki, evinin ya da okulunun önündeki çöpü toplayan çocuk, buraya çöp atmanın zararlı olduğunu anlıyor ve hayatı boyunca çevresini kirletmiyor. Burada bu etkinliğimizi gören çocuklar eminim ki çevreye daha duyarlı olacaklardır.”

MİNİK KINA, AKRANLARININ OYUN PARKINI TEMİZLEDİ

Gül Bolulu’nun “çocuk misafiri” de çevre temizleme etkinliğindeydi. Minik Kına, eline süpürgeyi alıp akranlarının oynadığı parkı temizledi. İzmirli 8 yaşındaki Kına, “Çevremizi sevmeli, her zaman temiz tutmalıyız” sözleriyle büyüklere de ders niteliğinde mesaj verdi.

ÖZACAR, TEMİZLİK EMEKÇİLERİNİ HATIRLATTI

Temizlik kampanyasını örgütleyenler arasında Hovsep Özacar da vardı. Özacar, "Biz Adalılar kapımızı ve çevremizi temizliyoruz. Sen de katıl" sloganıyla başlattıkları kampanyayı anlatırken “eski adalar”ı da andı, “Bugün süpürgelerimizle buradayız. Eline süpürgesini alıp kapının önünü temizlemek eski bir ada geleneğidir” dedi.

Özacar, emekçi temizlik işçilerini de hatırlattı: “Günübirlikçilerin bıraktığı çöp yükü temizlik işçilerinin omuzlarında kalıyor. Biz Adalılar farkındalık sağlamak için çevremizi temizlerken, aynı zamanda, biraz olsun bu işin emekçileri olan kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Adalılara ve ziyaretçilere bu hassasiyeti göstermemiz lazım ki örnek olsun. Böyle bir gelenek varmış; Adalılar adalarına, yaşadıkları yere sahip çıkıyorlar, yerel yöneticilere ve çalışan emekçilerine yardımcı oluyorlar, biz de çevremizi temiz tutarak destek olalım, desinler.”

SUNAL, ‘GÜNÜBİRLİKÇİ’ LERLE KONUŞTU

Çevre temizliği etkinliklerine aktif olarak katılan tiyatro oyuncusu ve yönetmen Konuralp Sunal da elinde süpürge ve çöp poşetleriyle oradaydı. Deniz kıyısından pet ve cam şişeler, paslı teneke gibi tehlikeli atıklar çıkaran Sunal, ellerindeki çöpleri günübirlikçilere de göstererek çevreye ve doğaya karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Gazetemize de konuşan Sunal, ülkemizde çevre bilincinin yeterli gelişmediğini söyledi. “Türkiye’nin birçok yerini gezdim, Adamız da tıpkı Türkiye gibi pislik içinde. Bunu şuursuzluğa ve egoizme bağlıyorum” diyen Sunal, başlattıkları kampanyanın önemini vurguladı. “Biz Adalı gönüllüler ‘Kapımızı ve çevremizi temizliyoruz. Sen de katıl’ başlıklı kampanya yürütüyoruz. Amacımız çevreye karşı farkındalık yaratarak daha fazla insana ulaşmak. Bugün sahilde, çocuk parkındayız, yarın ormana ya da Tepeköy’e çıkacağız” dedi ve tüm adalıları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Temizlik etkinliği saatlerce sürdü... “Çevreye karşı biraz hassas olursak Ada da dünya da güzelleşir” diyen çevre dostları, parktan topladıkları cam ve pet şişeler, plastik bardaklar, naylon poşetler ve daha sayamayacağımız yığınla çevre düşmanı çöplerle doldurdukları torbaları, Adalar Belediyesi aracılığıyla geri dönüşüm için yetkili firmalara gönderdi...

Duyarlı ziyaretçilerden de çağrı var

Adalı gönüllüler çevreyi temizlerken, objektiflerimizi ziyaretçilere de çevirdik. Kimisi konuşmak istemez iken; konuşanlar ise tıpkı çevre dostu gönüllü Adalılar gibi duyarlılık çağrısında bulundu.

Nuray Bahçekapılı: Tuzla'dan geldim. Adanın doğasında, denizinde huzur buluyorum. Bu bankta oturup denizi seyrederken, çevreyi temizleyen Adalıları gördüm. Bu davranışları takdire değer. Adalar çok değerli. Sadece burada yaşayanlar değil, benim gibi şehrin kirinden gürültüsünden kaçıp nefes almak için Adaya gelenler de buranın değerini bilmeli, çevresini temiz tutmalı; sahilleri, ormanları çöp içinde bırakıp gitmemeli. Bundan böyle, haberim olursa, Adalıların çevre temizliği etkinliklerine katılmaya geleceğim.

Dilek Saban: Kartal’dan geldik. Senede bir adaya gelip denize giriyoruz, geziyoruz. Bizim gibi binlerce kişi günübirlik olarak adalara geliyor. Gelirken temiz gördüğümüz ada, dönüşümüzde çöp yığınına dönüşüyor yazık ki. Biz elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, temiz bırakmaya çalışıyoruz ama herkes öyle değil. Adalılar ziyaretçilerden haklı olarak şikayetçi. Eski bir adalı olarak Adalılar hak vermemek elde değil.

Vira Haber