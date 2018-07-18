Donanması'na 2 yeni savaş gemisi daha ekleyen Çin, Donanması'nı büyütmeye devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri, bu ayın başlarında Asya'nın en büyük, en gelişmiş ve en ölümcül savaş gemileri olan 13 bin tonluk iki tip 055 güdümlü füze gemisini suya indirdi.

"Çin Donanması gücünü ve isteğini gösterdi"

Rand Şirketi'nin kıdemli analisti Timothy Heath, "Bu geminin özellikle çok gelişmiş bir tasarım, gizli özellikler, radarlar ve büyük bir füze stoku var. ABD, Japon ve Güney Kore gemilerinin çoğundan daha büyük ve daha güçlü" dedi.

Heath ve diğer askeri analistler, çift savaş gemilerini suya indiren Pekin'in, gemi inşa etme yeteneği ve deniz kuvvetlerini güçlendirme isteğini gösterdiğini söyledi.

Çin, her yeni savaş gemisinin, bu yıl ABD Donanması'nın Suriye'yi vurmak için kullandığı Tomahawk füzesiyle eş değer olan uzun menzilli saldırı füzelerini ateşleyebilecek 112 dikey fırlatma tüpüne sahip olacağını belirtiyor.

China Daily'nin raporuna göre yeni savaş gemileri, Çin uçak gemisi savaş gruplarına entegre olmak için gizli bir tasarım ve üst düzey elektronik savaş yönetim sistemine de sahip.

Rand Şirketi'nin kıdemli analisti Heath, "Bu gemi, Çin uçak gemilerini Ortadoğu gibi daha uzak bölgelere ulaştırmak için tasarlandı" dedi.

Çin'in Donanması'nı güçlendirerek gövde gösterisi yapması, ABD ile aralarındaki güç savaşının bir sonucu olarak görülüyor.

Güney Çin Denizi

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri olduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar, bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

ABD ve Çin arasında yaşananlar

Geçtiğimiz Nisan ayında Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde, muhrip gemi filosu eşliğinde seyreden uçak gemisinin pistinden ABD Donanması'na bağlı savaş uçakları gösteri amaçlı kalkmıştı.

ABD'nin Çin'in tek taraflı egemenlik ilan ettiği sularda savaş gemileri ve uçaklarıyla gövde gösterisi yapması Çin'e karşı bölgesel müttefiklerine destek olarak yorumlanmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri, Nisan ayının sonlarında ise B-52 bombardıman uçaklarıyla Güney Çin Denizi üzerinde eğitim görevi yürütmüştü.

Çin, ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ndeki Şişa adalarının bulunduğu sulara girmesine tepki olarak ABD yönetimine, "provokatif eylemlere son vermesi" çağrısı yapmıştı.

Temmuz ayında ABD'nin, Japonya merkezli güdümlü füze destroyerleri USS Mustin ve USS Benfold'u Tayvan Boğazı'ndan geçirerek iki ülke arasındaki "ticaret savaşı" nedeniyle yaşanan gerilimi artırdığı haberleri çıkmıştı.

Çin ise Tayvan Boğazı'ndan ABD Donanması'na ait 2 geminin geçişini kınamıştı.

Vira Haber