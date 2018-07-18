Kanal İstanbul'a Yap- İşlet- Devret modeli

Türkiye'nin mega projesi için ihale sürecine girilirken, Yap İşlet Devret (YİD) Modeli ile çılgın projenin yapımı için kanun hazırlanıyor. Torba Yasa ile Kanal İstanbul inşaat modeli yasalaşacak...

Torba Yasa'da Kanal İstanbul maddesi eklendi. Bu maddeyle Kanal İstanbul'un yap- işlet- devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

Bedelli askerlik başta olmak üzere, pek çok kanunun yayımlanması için Torba Yasa hazırlığı başladı. Torba Yasa içerisinde bir önemli maddede Kanal İstanbul projesi ile alakalı olacak. Kanal İstanbul projesinin ihale aşaması için geri sayım sürerken, yeni bir Torba Yasa ile projenin inşaat modeli belirlenmiş olacak. Kanal İstanbul YİD modeli ile hayata geçirilecek...

Çılgın Proje Kanal İstanbul için geri sayım sürerken, inşaat yapım ihalesi için 2018 yılı sonuna kadar yapılması planlanıyor. Diğer taraftan güzergah çalışmaları alternatifleri ile birlikte çıkarılarak tamamlanmış olan proje inşaatının hangi model ile yapılacağı belirlendi.

AK Parti tarafından Meclis gündemine getirilen ve Torba Yasa içerisinde çıkarılacak olan kanun kapsamında Kanal İstanbul projesinin yapım modeli de belirlenmiş oldu Kanal İstanbul YİD modeli ile inşaa edilecek.

YİD ile inşaa edilecek

Torba Yasa ile kanunlaşacak olan, Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

Hazırlanan Torba Yasa'nın bu hafta çıkarılması planlanıyor. Böylece Kanal İstanbul için yeni bir adım daha atılmış olacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN

Osmanlı döneminde planlanan proje, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olarak belirtiliyor. Kanal İstanbul için açıklanan planda bir değişiklik olmazsa proje; Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu hattında inşa edilecek.

MALİYETİ 20 MİLYAR DOLARI BULACAK

Projenin inşa ediliş amacı ise Boğaz trafiğini azaltmak, Boğaz'da ki gemi kazaları gibi sorunları önlemek ve Türkiye'nin anlaşmalar ile elini kolunu bağlayan Boğaz geçişleri için elini güçlendirmek olarak ifade ediliyor. Yetkililer projenin maliyetinin 20 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Vira Haber