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Adana'da Ağa Dolanan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Adana'da Ağa Dolanan Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde, kaçak atılmış ağa takılan deniz kaplumbağası denetime çıkan ekiplerce kurtarıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karataş ilçesi sahilinde yaptıkları denetimde denize kaçak misina ağ atıldığını tespit etti.

Kaçak atılan ağı toplamaya başlayan ekipler, ağa dolanmış halde deniz kaplumbağasına rastladı.

Görevliler, ağa dolanan deniz kaplumbağasını kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen deniz kaplumbağası ekiplerce suya bırakıldı.

Vira Haber

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