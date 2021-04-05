Adana'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Ölü

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Yumurtalık ilçesinde Ceyhan Nehri'nin Yeşilköy açıklarında meydana geldi. Balıkçı teknesiyle denize açılan Eyüp Taş, bir süre sonra fırtına nedeniyle alabora oldu.

Taş’a ulaşılamayınca çalışma başlatıldı. Eyüp Taş'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Taş'ın cenazesi, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

Vira Haber