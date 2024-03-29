Adem Şimşek “Aliağa Limanları Elleçlemede Lider”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Ocak ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. Mart ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşması ile devam etti.

On bir ayın sultanı ramazan ayının kardeşliğe, yardımlaşmaya, sevgiye, hoşgörüye kapı açmasını dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek, “Bu mübarek ayın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bizlerde bu mübarek ayda şube olarak, Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamar Kıran’ın katılımıyla geniş katılımlı bir iftar yemeği programı düzenledik. Programımıza katılım gösteren çok değerli protokolümüze, denizcilik sektörüne ve üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” Dedi.

“Konteyner trafiğinde yüzde 31 artış”

2024 yılının ilk iki ayında Aliağa Limanlarında gerçekleşmiş olan yük istatistikleri ve elleçlenen konteyner rakamları üzerine bilgilendirmede bulunan Başkan Adem Şimşek “ 2024 yılının ilk iki ayında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine baktığımızda toplam TEU adedi 315 bin 241 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen 241 bin 21 TEU karşılaştırıldığında % 31 artış gerçekleşmiş olup Aliağa limanları, Mersin Limanı’nı geride bırakarak 4. Sıraya yükselmiştir.”

“Aliağa Limanları net tonda lider”

2024 yılının ilk iki ayında toplam gross ton elleçleme miktarının 20 milyon 559 bin 873 ton olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “2024’ün ilk iki ayında elleçlenen net ton ise 14 milyon 286 bin 820 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 9 artış gerçekleşmiş olup, Aliağa net tonda lider konumunu sürdürmüştür.” Dedi.

“Aliağa boşaltma elleçlemesinde birinci liman konumunda”

“2024 yılının ilk iki ayında yükleme net ton 5 milyon 384 bin 69 ton olmuştur. Aliağa Ceyhan’dan sonra en çok yükleme elleçlemesi olan 2. liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise % 16 gibi ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Boşaltma net ton ise 8 milyon 902 bin 751 ton olmuştur. Aliağa en çok boşaltma elleçlemesi olan birinci liman konumundadır. Geçen seneye göre % 5 artış gerçekleşmiştir.”

“Uğrak gemi sayımızdaki artış devam ediyor”

Sorumluluk sahalarında bulunan Aliağa Limanlarına 2024’ün ilk iki ayında uğrak yapan gemi sayısının 1013 adet olduğunu belirten Başkan Adem Şimşek, “2023 yılının aynı dönemine baktığımızda ise bu sayı 1005 adet olarak kayda geçmiştir. Kocaeli’nin ardından ikinci sıramızı koruyoruz. Yine Ocak ve Şubat aylarında uğrak yapan Türk bayraklı gemi sayımız 244 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 245 adet olarak kayda geçmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında uğrak yapan yabancı bayraklı gemi sayımız ise 769 adet olmuştur. 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayı 760 adet olarak kayda geçmiştir. Yabancı bayraklı gemi uğrak sayımız bir önceki yılla göre % 1,18 artmıştır. Kocaeli’nin arkasından 2. sırada yer almaktayız. Bu veriler ışığında 2024 yılının ilk çeyreğini tamamlarken limanlarımızdaki trafiğin artarak devam edeceğini ön görmekteyiz. ” Dedi.

“Denizcilik camiası olarak Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında buluştuk”

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın düzenlememiş olduğu Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde bulunan tüm genel müdürlerin katılım sağladığı ‘Müşterek Meslek Komiteleri’ toplantısına katıldıklarını belirten Başkan Şimşek, “Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu ‘Müşterek Meslek Komiteleri’ toplantısında camiamızla bir araya geldik. Burada denizcilik camiamızın tüm sorunlarını, düzenlenen ortak bir toplantıda bir kez daha dile getirdik. Çözüm yolları bulmaya çalıştık. Toplantıyı düzenleyen başta Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” Dedi.

“Ramazan Bayramınız kutlu olsun”

Konuşmasının sonunda katılımcıların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Adem Şimşek, “ Ramazan Bayramı’nın herkesi manevi huzur ve neşeyle kucaklamasını, tüm insanlığa kardeşlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

Toplanı dilek ve temennilerin dinlenmesi ile son buldu.

Özgür Ses Gazetesi