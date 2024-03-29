Balıkesir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Dutlimanı bölgesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören Nezir Göç adlı vatandaş, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Erkek cesedi ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. Deforme olduğu görülen cesedin İmralı Adası açıklarında batan Batuhan-A gemisi mürettebatına ait olabileceği üzerinde duruluyor. Cenaze Bursa Adli Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, soruşturma sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : Balıkesir, Erkek Cesedi
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