Qterminals Antalya Limanı, Yılın İlk Kruvaziyer Gemisi Olan Hamburg’u Ağırladı

Bahama bayraklı 15 bin 67 grostonluk Hamburg isimli kruvaziyer gemisi, 310 yolcusu ve 170 tayfasıyla QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı. Yolcular Antalya’da alışveriş yaparak, yerel restoranları ve turistlik yerleri ziyaret ederek bölgesel ekonomiye katkı sağladı. Hamburg kruvaziyer gemisinin bir sonraki durağı Rodos limanı olacak.

İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan QTerminals Antalya, sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. QTerminals Antalya, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor.

Sezonun ilk gemisini ağırladıklarını ve kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için önemini dile getiren QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Kruvaziyer turizmi, turistik deneyimleri geliştirir, farklı kültürleri tanıtır ve yerel ekonomiye büyük katkıda bulunulmasını sağlar. Kruvaziyer yolcuları, gemilerden inip limanları ziyaret ettiklerinde yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Turistler, ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını yakından deneyimler. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber