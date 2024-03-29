E-Faturanızı Nasıl İptal Edebilirsiniz?

İşletmeler arasındaki ticari işlemlerde kullanılır ve vergi kayıtlarının doğru tutulmasını sağlar. Kâğıt faturaların yerini alarak çevre dostu bir alternatif sunar ve işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. e-Fatura, işletmelerin maliyetlerini düşürür, iş süreçlerini basitleştirir ve manuel hataları minimize eder. e-Fatura iptali için ise belirli adımları takip edebilirsiniz.

Temel e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

e-Fatura iptali gerçekleştirmek istiyorsanız düzenleyen kurum, kişi fatura numarası ve fatura tutarlarına dair belgelerin imzalanarak teslim edilmesi gerekir. e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile oluşturabileceğiniz iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından onay verilmesi de önemlidir. Faturanın müsebbibi tarafından iptal portal aracılığı ile onay gelmediği zaman, iptal talebine ait faturalar, sistem üzerindeki iptal edilmemiş, geçerli fatura olarak tanımlanır.

e-Fatura İptali için Gerekli Ayarlar Neler?

e-Fatura İptal Portalı’ndan yararlanabilmek için mali mühür kartı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış imzalama araçlarının tercih edilmesi gerekir. İmzalama aracının kullanımına ilişkin GİB sayfasındaki kılavuz da incelenebilir. İptal sürecinde imzalama aracı çalışır vaziyette ve açık bırakılmalıdır.

Ana Ekran üzerindeki e-Fatura düzenleyen kişinin İptal Talebi oluşturması beklenir. Faturanın alıcısı konumunda olan kişi ise özel e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı işlemini seçebilir. Böylelikle gerekli olan ayarlar sağlanmış olurken güvenilir şekilde hareket edebilmeniz de mümkün hale gelir.

Fatura İptal Talebi Oluşturma Nasıl Yapılır?

Gerekli adımları takip ettiğiniz zaman Fatura İptal Talebi Oluşturma butonundan yararlanmaya aşamasına gelebilirsiniz. Butona tıklayarak iptal ekranına erişebilmeniz mümkündür. Fatura İptal Talebi Oluşturma butonuna tıkladığınız zaman yeni bir ekran karşınıza gelecektir. Gelen ekranda karşınıza çıkan seçenekler arasında Fatura İptal Talebi Oluşturma seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Ticari e-Fatura İptali Nasıl Olmalı?

Ticari e-Fatura söz konusu olduğu zaman farklı adımların takip edilmesi gerekebilir. Alıcı tarafın faturayı kabul etme, iptal etme ve reddetme gibi seçeneklere erişebilmesi mümkündür. Temel ve ticari olan faturaların arasındaki önemli fark ticari faturalarda alıcının onayına ihtiyaç duyulurken temel e-Fatura kısmında fatura onaylanmış olarak sayılır.

Ticari e-Fatura iptali için GİB Portal üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Fakat iptal sürecinin doğrudan gerçekleşmeyeceğini bilmeniz gerekir. Ticari e-Fatura iptali için alıcının e-posta adresi üzerinden (KEP) satıcıya yazıyı ulaştırması talep edilir. Daha sonra iletilen fatura üzerinde yanlışlık olduğu ortaya çıkarılırsa fatura iptali yapılabilir. İletilecek faturalar alıcının 8 gün içerisinde cevap vermemesi durumunda kabul edilmiş sayılır.

Temel ve ticari faturalar arasındaki farkların tespit edilmesi bu noktada önemlidir. Fatura alıcısı, faturada teknik sorun olmadığı süre boyunca faturayı kabul etmek durumundadır. Temel e-Fatura söz konusu olduğunda alıcılar faturaları reddedemezler. Teknik sorun yaşandığı zaman alıcının itirazı ile faturalar iptal edilebilir. Faturayı alıcılara ilettiğinizde fatura onaylanmış şekilde kayıt altına alınır.

e-Fatura İptal Portalı ve İptal Süresi Nedir?

İşletmeler arasında e-Fatura oluşturulacağı zaman hatalarla karşılaşmak gibi durumlar ortaya çıkabilir. Fakat eksik girişler ya da karşılaştığınız hatalarda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapabileceğiniz işlemlerle e-Fatura iptalini gerçekleştirebilirsiniz. İptal edilmiş ya da iptal edilen e-Fatura onay süreçleri bulunur.

Kontrol sağlamak amacı ile ya da onay elde etmek adına farklı durumlar ortaya çıkabilir. Ticari e-Fatura alıcısı tarafından kabul edilmiş ya da reddedilmiş olan belgeler adına süre 8 gündür. 8 gün içerisinde alıcı işlem gerçekleştirmezse fatura kabul edilir.

e-Fatura İptal Portalı’na girerek de karşınıza gelen ekrandaki belirtilen yerleri doldurarak hareket edebilirsiniz. Bu noktada karşınıza iptal edilen faturalarla ilgili bilgiler gelecektir. Onay butonuna tıkladığınız takdirde iptal edilmiş faturaları onaylamış sayılırsınız.

e-Arşiv ve e-Fatura 7 gün içerisinde iptal edilebilir. Alıcının faturayı aldıktan 7 gün içerisinde cevap vermesi yeterlidir. 7 gün süresince iptali yanıtlanmayan veya iptal edilmeyen faturalar onaylı sayılır. Faturayı almış kişi faturada herhangi bir yanlışlık fark ediyorsa faturayı reddetmelidir. Red ve iptal işlemleri, faturayı ileten kişi tarafından yapılamaz. GİB e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile e-Fatura iptali alıcı tarafından sağlanır. Siz de e-Fatura işlemleri için pratik online ön muhasebe programı KolayBi üzerinden belirli adımları takip edebilirsiniz.