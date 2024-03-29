Denizciler TURSSA'nın İftar Davetinde Buluştu

TURSSA Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Memişoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Dillioğlu, İsmail Görgün ile Barış Türkmen, Gemi Tedarikçileri, Sektör Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen TURSSA Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Memişoğlu yaptığı konuşmada pandemiden sonraki ilk iftar daveti olduğunu belirtti ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ardından kürsüye davet edilen Tamer Kıran da konuşmasında, sağlık, bereket ve huzur dolu bir Ramazan ayı dileyerek, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Vira Haber