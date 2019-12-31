Adrasan'a tekne barınma yeri yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Adrasan'a 'gezi teknesi barınma ve yanaşma yeri' yapman için proje hazırladığı belirtildi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberinde proje dosyasının 17 Aralık'ta Antalya Valiliği'ne sunulduğu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladığı açıklandı.

Proje dosyasında, projenin yapım tekniğinde, pek çok kıyı yapısında olduğu gibi, taş dolgu yöntemi kullanılacağı ve denizde 268 bin ton dolgu yapılacağı kaydedildi.

80 gezi teknesi bağlanacak, 20.8 milyon liraya mal olacak

Dosyada, “Su altı beton dökümü, kronman betonu için yaklaşık 13 bin 300 metreküp beton kullanılacaktır” denildi. Projenin büyüklüğüne ilişkin ise, “303 metre uzunluğunda bir ayrık dalgakıran, bu dalgakıranın kara tarafında 270 metre uzunluğunda ve -5 metre derinliğinde bir rıhtım yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. İskelelerin toplam uzunluğu 418 metre, genişliklerinin ise üç metre olacağı belirtildi. Projenin bedelinin yaklaşık 20 milyon 807 bin TL olacağı açıklanırken, “Projenin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 80 gezi teknesi rıhtımlara bağlanabilecek” denildi.

Vira Haber