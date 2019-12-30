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Adıyaman’da yüzen adalar

Adıyaman’da yüzen adalar

Adıyaman'da doğal güzelliğiyle ilgi çeken Çat Barajı'ndaki "yüzden adalar" sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

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Adıyaman'da doğal güzelliğiyle ilgi çeken Çat Barajı'ndaki "yüzden adalar" sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğa severler için güzel manzaralar oluşturdu. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

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Vira Haber

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