En uzun denizaltı demiryolu tüneli

FEBAY tüneli projesinin amacı, Finlandiya ile Estonya arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak ve deniz altından geçecek bir tren tüneli inşa etmek olacak.

Mutabakat zaptı Finli Finest Bay Area Development Oy (FEBAY), İngiliz Touchstone Capital Partners (TCP), Çinli China Railway International Group (CRIG) / China Railway Engineering Company (CREC) ve China Communications Construction Company (CCCC) arasında imzalandı.

Taraflar, Talinn tüneli proje tasarımı ve inşaatı ile ilgili nihai anlaşmayı müzakere etmeyi kabul etti. Mütabakat zaptını imzalayan taraflar mega büyüklükteki altyapı projeleri ile tünel ve tren teknolojisi deneyim ve uzmanlığı bulunan ortaklardan oluşuyor. Tünel trafiğine 24.12.2024 tarihinde başlanması planlanırken, projeye Espoo Lentorata’da dahil edildi.

Taraflar aynı zamanda, tünel için 10 000’den fazla alana sahip bir yer altı park yeri kurma fikri üzerinde de anlaştılar.

Talinn tüneli projesi konsorsiyumu ÅF Pöyry, AINS ve FIRA tarafından oluşturuldu. Tünelin planlama ve tasarım ve çevresel etki değerlendirmesi, bu ortak kuruluşlarla devam edecek.

Projenin Finlandiya ve Estonya üzerinde önemli bir ekonomik etkisi olması bekleniyor.Avro bütçesi bulunan projenin inşaatı için yaklaşık 12,5 milyar Avro’luk bütçe ayrıldı.

Vira Haber