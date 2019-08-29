'Adrian Darya 1 Türk karasularında' iddiası

Celibelitarık’ta el konulan ve 15 Ağustos’ta serbest bırakılan “Adrian Darya 1” isimli İran petrol tankerinin Mersin Limanı’na yanaşacağı öne sürüldü. Tankerin yükünü bu limanda boşaltacağı iddia edildi.

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin Türkiye’nin karasularına girdiği ve Mersin’e yöneldiği iddia edildi.

Konuya ilişkin konuşan Mersin Limanı'ndan bir kaynak, 'Adrian Darya 1' isimli İran’a ait petrol tankerinin Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiğini ve şu an Mersin Limanı’na gittiğini söyledi.

Kaynağa göre, tankerin yükü limana vardıktan sonra boşaltılacak.

Türk karasuları dışında

İran’a ait petrol tankerinin, Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiği ve şu an Mersin Limanı'na gittiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ayrıca 22 metre drafta sahip olan bu geminin, fiziki imkanlar nedeniyle Mersin ya da İskenderun limanlarına yanaşamayacağı da ifade edilirken, Mersin Limanı'nın ham petrol gemilerine hizmet vermediği, bunun yanında Mersin'de ham petrol tesisleri ile rafineri bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu geminin, şu an için Antalya-Kıbrıs arasında 67 mil açıkta, Türk karasularının dışında olduğu belirtildi.

Daha önce Associated Press(AP), tankerin, rotasını Yunanistan'ın Kalamata Limanı’ndan Mersin'e çevirdiğini aktarmıştı.

İran, bir süre önce petrolün satıldığını açıklamış, ardından da tankerin satıldığını duyurmuştu. Ancak İran, tankerin ve petrolün nereye satıldığına dair bir açıklama yapmamıştı.

Vira Haber