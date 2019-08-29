Sağlığına kavuşan 6 caretta denize bırakıldı

Tedavileri tamamlanan “Özgün”, “Diana”, “Tuba”, “Nazo”, “Hasan Efe” ve “Dalyan” ile yuvadan çıkan 20 yavru caretta carettanın denize bırakılması için İztuzu sahilinde tören düzenlendi. Törenden önce sürat teknesiyle kabuğu yaralanan ve “Tuba” ismi verilen 25-30 yaşlarındaki dişi deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı.

Yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve beslenme alanlarını tespit etmek için uydu cihazları ile izleme çalışmaları yapılıyor. Bugüne kadar toplam 26 deniz kaplumbağası uydudan izlendi. Uydu izleme cihazı ile denize dönen “Tuba” caretta carettaların göç yolu ve doğal yaşam habitatını takip etmek açısından önem taşıyor.

11 yılda 186 kaplumbağa tedavi edildi

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska yaralı kaplumbağaların tedavisinin kamuoyunda farkındalık oluşturmak için önemli olduğunu söyledi. Bin yavrudan sadece bir tanesinin erginleşebildiğini belirten Kaska, “Yaralı kaplumbağaların kurtarılarak tekrar denize gönderilmesi popülasyon açısından da önemli. Yaklaşık 11 yılda 360’a yakın yaralıyı merkezimizde tedavi altına aldık ve bugüne kadar tedavisini tamamladığımız 186 kaplumbağayı denize gönderdik. Şuan 18 kaplumbağamızın tedavisi devam ediyor. Yavruların çıkış süreci de devam ediyor” diye konuştu.

Vira Haber