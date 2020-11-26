Aeneas Deniz Kültür Rotası Projesi Ön Kabul Aldı

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), “Troya 2018 yılının sürdürülebilirliği ile bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalarından biri olan Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 2020/2021 döneminde sunulan Aeneas Kültür Rotası dosyasının Lüksemburg’daki Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü ve EPA’nın İcra Sekreterliği tarafından proje ön kabul yazısı alındı” dedi.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), 34 ülkenin temsilcilerinden oluşan Avrupa Konseyi’nin EPA Genel Kurulu’nda gerçekleşecek olan projenin nihai değerlendirmesine katılmak üzere Nisan 2021 tarihinde Aeneas Kültür Rotası’nın sunumunu yapmak üzere Lüksemburg’a davet edildi. Lüksemburg’daki nihai proje sunumu öncesi projenin resmi paydaşı olarak Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası davetiyle Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Müşterioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Yavuz eşliğinde Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü Uzmanı Troya Müzesi ile Troya Antik Kenti ve Antandros’u ziyaret etme fırsatı yakalayarak bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

“ÜLKEMİZİN YANI SIRA İTALYA, ARNAVUTLUK, YUNANİSTAN VE TUNUS’DAN PAYDAŞLARIN OLDUĞU ÇALIŞMA”

Bu kapsamda Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu ‘’Troya 2018 yılının sürdürülebilirliği açısından son derece önemli gördüğümüz uluslararası bir proje olması ve Akdeniz’in İlk ve Tek Kültürel-Arkeolojik Rotası olması bakımından fark yaratan projenin uluslararası turizm ayağındaki çalışmalarda ülkemizin temsilini ve uluslararası ağın koordinasyonunda yer almış konumdayız’’ dedi.

NİHAİ SUNUM LÜKSEMBURG’DA

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu, Avrupa Konseyi’nin EPA Genel Kurulu’nda gerçekleşecek olan projenin nihai değerlendirmesine katılmak üzere Nisan 2021 tarihinde Aeneas Kültür Rotası’nın sunumunu yapmak üzere Lüksemburg’a davet edildi. Aeneas Deniz Kültür Rotası’nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları’na dahil olması için Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü’ne bir başvuru dosyası sunulmasının takiben Enstitü tarafından başvuru dosyasının incelenmesi ve değerlendirilmesi için görevlendirmeler yapılarak rota üyeleriyle katılımları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı.

Aeneas Deniz Kültür Rotası projesindeki yurtdışı paydaşların bazıları şu şekilde:

Colosseum Arkeolojik Parkı, Campi Flegrei Arkeolojik Parkı, Napoli Üniversitesi, La Sapienza Üniversitesi, Roma 3 Üniversitesi, Gaeta, Pozzuoli, Cerveteri, Centola, Palinuro, Benevento, Kartaca, Mikonos Belediyeleri, Roma Metropolitan, Sicilya, Viterbo, Güney Etruria Bölgeleri, Lavinium Vakfı, Brindisi Ticaret Odası.

Vira Haber