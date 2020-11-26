Van Gölü’nde 2 Bin 750 Yıllık Liman Ortaya Çıktı

Eşsiz güzelliği, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü’nde su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş’te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü’ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar ortaya çıktı.

BULUNAN LİMAN 2 BİN 750 YIL ÖNCESİNE AİT

Urartular döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2 bin 750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor.

M.Ö. 1000’li yıllarda kurulan ve Asurlular tarafından tarih sahnesinden silinen Urartular, başkentleri Tuşba (Van) olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında imar faaliyetlerinde bulundukları aktarıldı.

Van Gölü’nde deniz taşımacılığına da önem veren Urartuların çeşitli limanlar yaptığı ve bu limanlardan bir tanesinin de Deliçay Limanı olduğu biliniyor.

Vira Haber