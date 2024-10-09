AFAD Cizre’de Acil Duruma Karşı Dicle Nehrinde Keşif Yaptı

Cizre’de AFAD personelleri dalgıçlar eşliğinde yaşanabilecek acil bir duruma karşı Dicle Nehrinde keşif çalışması gerçekleştirdi. Dicle Nehri tzerinde acil bir durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak için Cizre dalgıç ekipleri ile birlikte su üstünde bir keşif gerçekleştirdiklerini belirten AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, yapılan çalışmada Dicle Nehrinin tehlikeli bölgelerinin tespiti, akıntıların yönü, anafor olan bölgelerinin yer tespiti, bölgesel su derinliği, kıyı yapısı, zemin taban yapısı gibi faktörlerin yerinde tespit edildiğini belirtti.

Vira Haber