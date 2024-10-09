Denizci Fenerbahçeliler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Toplantı için çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 2 Kasım 2024 Cumartesi günü aynı saat ve yerde düzenlenecek.

Toplantı gündeminde; yönetim kurulu başkanının konuşması, faaliyet raporlarının okunması, denetim raporlarının sunulması ve yönetim kurulu ile üyelerin ayrı ayrı ibra edilmesi gibi önemli maddeler yer alıyor. Ayrıca, dernek tüzüğünde yapılacak değişiklik teklifleri ile yeni dönem bütçesi ve aidatlarının görüşülmesi de gündemde olacak.

Katılım gösteren üyeler, genel kurul seçimleri kapsamında dernek yönetim ve denetim kurullarını belirleyecek.

Vira Haber