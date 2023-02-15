AFAD: Çok Yoğun Artçı Sarsıntı Var

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu ana kadar çok yoğun yoğun bir artçı sarsıntısı var. Çok olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız 7/24 sürekli bu depremleri ölçüyor, sürekli yeniden değerlendirip veri tabanlarımıza ilave ediyorlar. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu an konuştuğumuz dakikalarda bile artçı sayısının 3900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz.

Bunların 3'le 4 arasında olanlarının sayısı 1253.

4'le 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı ise kabaca 400.

Bu ne anlama geliyor? Hemen hemen her 10 dakika, 15 dakikada bir hissedebilecekleri büyüklükte bir depremi yaşıyorlar. Bu kadar ciddi bir artçı aktivitesi söz konusu.

5 ila 6 arasındaki artçı sarsıntıların sayısı ise şu an itibarıyla 38.

Bu ne anlama geliyor? Hatırlarsanız 3 ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4.9, daha sonra meydana gelen Düzce depremi 5.9 büyüklüğündeydi. Biz yani şu anda bu 2 büyük depremden sonra çok sayıda İzmir ve Düzce depreminin büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu ciddi bir durum"

Öte yandan AFAD, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi.