İzmir Açıklarına Geri İtilen 8 Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarına Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi.
Ekipler, Yunan unsurlarınca geri itildikleri ve kendi imkanlarıyla çıktıkları Karaada'da mahsur kaldıkları tespit edilen 8 düzensiz göçmeni, helikopterle buradan kurtardı.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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