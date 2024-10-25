AFAD Ekiplerinden Sinop’ta Eğitim Dalışı

Sinop İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, boğulma vakalarının yanı sıra sel, taşkın ve su baskını gibi afetlerde hızlı ve etkin müdahale hedefleniyor. Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine uzman eğitmenlerce, su üstünde yaşanabilecek olaylarda su üstünde baygın kazazede taşıma, hızlı intikal ekipmanların kullanımı ve teknik konularda yüzme teknikleri, suda ip atma, kurtarma, bireysel kurtarma, aktif yüzme, pasif yüzme gibi eğitimler verildi.

Su üstünde akıntılı sulara karşı zorlu eğitimden geçen personelin, sel ve su taşkını gibi olası afetler ile denizde boğulma vakalarına müdahalede donanımının artırılması hedefleniyor. Öte yandan, sualtı ve su üstü arama kurtarmanın yanı sıra, iple arama-kurtarma, bot arkasından arama kurtarma, su altında pusula kullanma ve yön bulma, mükerrer dalış planlama dersleri ile derin dalış konularında yapılan eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Vira Haber