Tersan, Norveç’in En Büyük Bataryalı Feribotlarının Çelik Kesimini Yaptı

Bu dört feribot, Tersan Tersanesi ve Tersan Havyard'ın ilk ortak projeleri olarak önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Tören, Tersan Tersanesi'nin Yalova'daki tesislerinde; Tersan Havyard, Norled, DNB Bank ve LMG Marine'den saygın temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti.

Her biri 84,5 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde, mürettebat dahil 60 araç ve 250 yolcu kapasitesine sahip olacak feribotların batarya kapasitesi de 8.000 kWh olacak. Bu da onları Norveç'teki en büyük batarya kapasitesine sahip feribotlar yapıyor. Bu dört bataryalı hibrit feribotun, 2027 yılından itibaren Norveç'in Stokkvågen-Lovund ve Stokkvågen-Træna rotalarında çalışarak sürdürülebilir feribot hizmetlerine katkıda bulunması, ileri batarya teknolojisi ile donatılmaları sayesinde sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltması ve Norveç'in denizcilik endüstrisinde yeni bir standart oluşturması hedefleniyor. Gemiler ayrıca daha düşük enerji tüketimi ile operasyonel maliyetlere katkıda bulunarak uzun vadede sürdürülebilir ekonomik avantajlar sağlayacak.

Tersan Tersanesi ve Tersan Havyard arasında ilk ortak inşa projesi olan feribotlar sayesinde, Tersan Havyard, kabuk inşası için güvenilir bir altyapı oluşturarak genel proje verimliliğini de artırmış olmayı hedefliyor.

"Tersan Havyard, Norled ve LMG Design gibi ortaklarla bu yolculuğa çıkmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu proje, gemi inşa yeteneklerimizi ve denizcilik sektöründe sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığımızı vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda Tersan Tersanesi ve Tersan Havyard arasındaki ortaklık için de yeni bir dönemi de işaret ediyor. Yılların uzmanlığını, teknolojik olarak gelişmiş, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir denizcilik çözümleri sunma vizyonu ile birleştiriyoruz. Bu stratejik uyum, kaynak verimliliğimizi artıracak, üretim süreçlerimizi hızlandıracak ve bu ileri teknoloji gemilerin Norveç feribot sektörünün değişen taleplerini karşılamak için zamanında teslimini sağlayacaktır.” – Mehmet Gazioğlu, Tersan Tersanesi Genel Müdürü Feribotların kabuk inşası Tersan Tersanesi'nin ileri gemi inşa yetenekleri ile Türkiye’de inşa edildikten sonra, en yüksek kalite ve performans standartlarını sağlayacak şekilde donatılmak üzere Tersan Havyard'a sevk edilecek.