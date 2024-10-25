BMC POWER Yerli Motor Mavi Batu ile Mavi Vatan İçin Yola Çıktı

Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda askeri araçlarını ve BMC POWER tarafından %100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen motorlarını ziyaretçilerin beğenisine sunarken, fuarda ayrıca BMC Power’ın mavi vatan için geliştirmeye devam ettiği LEVEND ve Mavi BATU marin motorları için de lansman törenleri düzenledi.

Bugüne kadar kara savunma araçları için yerli motor üretiminde Türkiye’de birçok ilki başaran BMC, yerli motor MAVİ BATU ile denizlerde de vatan savunmasına katkı sağlayacak.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Askerî gemilerimizin kalbi olacak MAVİ BATU Motor Geliştirme Projesinin ana yüklenicisi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. ALTAY tankı için geliştirdiğimiz BATU Motoru esas alınarak geliştirilen MAVİ BATU'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, zor bir coğrafyada bulunuyor ve tarih boyunca bu zorlukları aşmak için güçlü olmak zorunda kaldı. Tam bağımsız Türkiye için güçlü bir ordunun, yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu bilinçle, BMC olarak, BMC POWER şirketimizle, sadece kara araçlarımız için değil, deniz platformlarımız için de yerli ve milli motorlar geliştirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Mavi Vatan için koruyucu olacak gemilerimize milli gücümüzü kazandırma yolunda büyük bir adım olacak bu kutsal görevi bize layık gören başta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün olmak üzere, tüm Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. MAVİ BATU projesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BMC POWER karada ve denizde yerli motorlarıyla öncü

BMC POWER şirketi tarafından geliştirilen 400 beygirlik TUNA Motoru, geçen yıl BMC Vuran araçlarına entegre edilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanımına sunuldu. Aynı motorun Kirpi II araçlarına entegre çalışmaları da başarıyla devam ediyor. BMC POWER tarafından geliştirilen 600 beygirlik AZRA Motoru’nun Tank Taşıyıcı Araçlara entegrasyonu için de test aşamasına gelindi. Şirket, geliştirmekte olduğu 1000 beygirlik UTKU ve 1500 Beygirlik BATU Projelerinde de çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Kara savunma araçlarının yanı sıra deniz platformları için de yerli ve milli motorlar geliştirmeye başlayan BMC POWER, daha önce 600 Beygirlik AZRA Motoru’nun Marinize edilmesi ile LEVEND Motoru’nu geliştirmişti. Bu motor, şu anda savunma sanayinde yine önemli bir proje olan SEFİNE MARLİN SİDA’ya (Silahlı İnsansız deniz Aracı) güç veriyor. Bu motorun Çekici Bota entagrasyonu da İstanbul Tersane Komutanlığında devam ediyor.

BMC SAHA EXPO 2024’te askeri araç ve motorlarıyla fark yaratıyor

Türk Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri arasında iki yıl üst üste ihracat lideri olan BMC, SAHA EXPO 2024’te; KİRPİ’nin bağımsız süspansiyon ve son teknolojilerle donatılarak geliştirilen versiyonu KİRPİ II, modüler tavan konsepti ile tek platformda çoklu görev kabiliyeti sunan ALTUĞ, yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve farklı silah sistemleri entegrasyonu ile öne çıkan yerli motorlu VURAN, yüksek balistik korumalı kabin ve mühimmat dolapları ile 2 dakikada atışa hazırlanma veya mevzi değiştirme kabiliyeti olan OBÜS 8x8 ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nü sergiliyor.

Ayrıca BMC POWER tarafından %100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen 400 BG gücündeki TUNA, deniz araçları için geliştirilen 600 BG marin motor LEVEND ve 1500 BG gücündeki BATU da SAHA EXPO’da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

SAHA EXPO 2024’TE SERGİLENECEK ARAÇLAR

KİRPİ II – Mayına Karşı Korumalı Araç

Mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile efsane haline gelen KİRPİ’nin geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II’de bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen KİRPİ II, hem yol tutuşunda hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor. KİRPİ II, monokok tipte zırhlı kabin, özel zırhlı camlar, şok emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özelliklerinin yanı sıra, özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanımı (KBRN korunma sistemi, atış yeri hedef tespit sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi, karıştırma köreltme sistemi vb.) ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile öne çıkıyor.

ALTUĞ 8x8 – Zırhlı Personel Taşıyıcı

ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (12,7 milimetre silah kuleli) kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80’lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. Araçların tüm versiyonlarda bulunan yerli ve milli aks donanımlarına ilave olarak 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarında yerli motor da kullanılacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip ALTUĞ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. ALTUĞ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" barındıran ALTUĞ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor.

OBÜS 8x8

· Yüksek balistik korumalı kabin ve mühimmat dolapları

· 675 HP güçlü motor ile yüksek çekiş ve saatte 80 km’ye varan hız

· Hidrolik kontrollü arka mahmuz ve ön ayaklar

· Manuel veya otomatik yükleme

· 1228 milyem yükseliş, 302 milyem yanca silah hareket kabiliyeti

· 8x8 çekiş sistemi ile %60 dik, %30 yan eğimde yüksek hareket kabiliyeti

· 24 adet mühimmat taşıma kapasitesi

· 2 dakikada atışa hazırlanma veya mevzi değiştirme imkanı

YENİ NESİL FIRTINA OBÜSÜ

Saatte hızı 65 kilometreye kadar çıkabilen Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, 2.8 metre enindeki hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni Nesil FIRTINA Obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi, Yeni Nesil FIRTINA Obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan Yeni Nesil FIRTINA Obüsünde, ASELSAN ürünü 12,7 mm SARP UKSS dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor.

VURAN 4x4 - Çok Amaçlı Zırhlı Araç

9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve üstün hareket kabiliyetiyle VURAN 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ile şok emici koltukları sayesinde mayın ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor.

BMC POWER TARAFINDAN SERGİLENECEK MOTORLAR HAKKINDA

TUNA

· 4 Silindirli Sıralı Tip

· 8.4 Litre Motor Hacmi

· 400 Beygir Gücü

· VURAN 4x4 askeri araçlarda aktif olarak kullanılmaktadır.

LEVEND

· 6 Silindirli Sıralı Tip

· 4 Zamanlı Dizel Motor Teknoloji

· 12 Litre Hacmiyle Turbo Şarj ve Hava Soğutma Aspirasyon Sistemi

· Common Rail Enjeksiyon Tipi ve Su Soğutmalı Yapı

BATU

· 12 Silindir – V tip Motor

· 27.3 L Motor Hacmi

· 1500 Beygir Güç

· 6x2 Çapraz Tahrikli Transmisyon

Vira Haber