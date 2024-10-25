Grimaldi, Trieste-Ambarlı Ro-Ro Hattına Patras Uğrağını Dahil Ediyor

Arkas çatısı altında faaliyet gösteren Egekont’un 1996 yılında beri temsilciliğini yürüttüğü Grimaldi Grubu, geçtiğimiz ay faaliyete geçirdiği Trieste-Ambarlı ro-ro hattını geliştiriyor. İtalya- Yunanistan- Türkiye rotasyonunda hizmet veren ro-ro hattı, Patras limanına yapılacak ara bir uğrak ile üç ülke arasında doğrudan bir bağlantı kurmakla kalmayacak, aynı zamanda bu ülkeler ile İtalya arasındaki bağlantıları daha geniş ve verimli hale getirecek.

Yeni Trieste-Patras-Ambarli hizmeti, 23 Ekim itibarıyla tamamen faaliyete geçecek ve kardeş gemiler Eco Mediterranea ve Eco Malta tarafından işletilecek. Her biri 500’den fazla treyler taşıma kapasitesine sahip hibrit ro-ro gemileri, önceki nesil Ro-Ro gemilere kıyasla yük başına CO2 emisyonlarını yarıya indirerek, dünyanın en çevre dostu gemileri arasında yer alıyor ve liman kalışları sırasında emisyonları sıfıra indirme kapasitesine sahip.

Üç limandan haftada iki sefer

Trieste-Patras-Ambarlı hattı, Yunanistan ile Türkiye arasında yeni bir doğrudan bağlantı sağlarken grubun Akdeniz’deki Motorways of the Sea hizmetinde de önemli bir yeniliği temsil ediyor.

Yunanistan’dan aktarma yoluyla, haftada üç kez düzenlenen Venedik-Bari-Patras servisi, Güney İtalya’da Puglia Bölgesi Limanları üzerinden hizmet vererek Türkiye’de ro-ro yük taşımacılığını kolaylaştıracak. Diğer yandan Venedik, Kuzey İtalya ile Türkiye arasında aynı aktarma yöntemiyle taşınan ro-ro yükleri için de bir başka kapı işlevi görecek.

İtalyan Grubu’nun müşterileri için Adriyatik’in iki tarafı daha da yakınlaşacak: dört eco sınıf gemi, Kuzey İtalya (Venedik, Trieste) ile Yunanistan (Patras) arasında, her iki yönde pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere toplam beş haftalık sefer düzenleyecek.

Grimaldi Grubu Genel Müdürü Emanuele Grimaldi "Yeni Trieste-Patras-Ambarlı rotası, grubumuzun sunduğu “Motorways of the Sea” ağının büyük potansiyelinin bir diğer göstergesidir. Patras uğrağının eklenmesiyle hizmetin kapsamı genişlerken bağlantılarımızın erişimi, sıklığı ve verimliliği de artıyor. Müşterilerimize fayda sağlayarak, sürdürülebilirliği teşvik eden, daha verimli deniz taşımacılığına yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu bağlamda, yakın zamanda Çin’in Jinling tersanelerinde inşa edilen Eco Mediterranean ve Eco Malta’nın üçüncü kardeş gemisi, bu rota üzerinde kullanılmak üzere devreye alınacak ve dördüncü bir eco sınıf gemiyi servisimize ekleyeceğiz" dedi.

Vira Haber