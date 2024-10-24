UTİKAD, Türkiye Lojistik Zirvesi Düzenlendi

UTİKAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu (FIATA) Başkanı Turgut Erkeskin, Türk Hava Yolları (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, TİM Başkanı Bilgehan Engin, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Dillioğlu ile lojistik sektörü temsilcileri katıldı.

BİLGEHAN ENGİN: ÇEVRESEL VE JEOPOLİTİK ZORLUKLAR

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin açılış konuşmasında bölgesel çatışmaların ve siyasi gerginliklerin lojistik sektörü üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Engin, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik meydan okumalar, lojistik akışları ciddi şekilde etkilemektedir. Bu nedenle, daha esnek ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmalıyız" dedi.

ALİ TÜRK: TURKİSH CARGO KÜRESEL ARENADA GÜÇLENİYOR

Türk Hava Yolları (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, zirvede yaptığı konuşmada, Turkish Cargo’nun dünya hava kargo pazarında üçüncü sıraya yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk, “Turkish Cargo, 106’sı kargo olmak üzere 367 farklı noktaya hizmet veriyor. Bu geniş ağ, Türk ihracatçısına yeni fırsatlar sunarken, ülkemizin dış ticaretine de büyük katkılar sağlıyor" dedi. Ayrıca İstanbul’un transit merkez olma potansiyelinin altını çizerek, coğrafi konum avantajının doğru yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TURGUT ERKESKİN: LOJİSTİK SEKTÖRÜ HIZLA DEĞİŞİYOR

FIATA Başkanı Turgut Erkeskin, küresel ticaretin hızla değiştiğini ve bu değişimden lojistik sektörünün derin bir şekilde etkilendiğini belirtti. Erkeskin, “Lojistikte inovasyonun kökeni insanlık tarihine kadar uzanıyor. Buhar makinesi, içten yanmalı motorlar, konteyner taşımacılığı ve demir yolu taşımacılığı gibi büyük yenilikler lojistik sektörünü dönüştürmüştür” dedi. Ayrıca, sektörün geleceğinde dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının önemli rol oynayacağını ekledi. Açılış konuşmalarının ardından çeşitli paneller ile zirve tüm hızıyla devam etti. Yoğun katılım ile gerçekleşen Türkiye Lojistik Zirvesinde Kaan Sekban Stand Up gösterisi ile eğlenceli dakikalar yaşandı.

TAMER KIRAN: TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK MERKEZİ OLMASI YOLUNDA İLERLİYORUZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, tedarik zincirinin, ham madde temininden ürünün nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamaları kapsadığını ve bu zincirin her halkasının iş süreçlerinin etkinliği ile verimliliği için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kıran konuşmasında, “Türkiye’nin coğrafi konum avantajlarını kullanarak yerli ve yabancı yatırımcıları çekmek için akıllı lojistik sistemleri hayata geçirmemiz büyük önem taşıyor. Coğrafi konumumuz, ülkemizi hem kara hem de deniz yoluyla önemli bir ticaret merkezi yapıyor. Türkiye’nin lojistik potansiyeli yalnızca coğrafi konumumuzla değil, aynı zamanda gelişmiş altyapı yatırımlarımız ve dinamik ekonomik yapımızla desteklenmektedir,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kara, deniz ve hava yolları entegrasyonuyla büyük bir sinerji yarattığını belirten Kıran, “Lojistik ağlarımızın bu entegrasyonu, uluslararası ticaretin hızla ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Türkiye’nin lojistik sektöründeki gelişmeler, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır” dedi. Türkiye’nin limanlarının stratejik önemine de vurgu yapan Kıran, “Limanlarımız, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yer almakta ve hem yük taşımacılığı hem de denizcilik hizmetleri açısından büyük stratejik öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne atıfta bulunan Kıran, bu projenin Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasında önemli bir transit ülke konumuna getirdiğini belirterek şunları söyledi “Türkiye'nin lojistik sektöründeki gelişmeler, küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizin uluslararası rekabet gücünü de artırmaktadır. Türkiye'nin limanları şüphesiz lojistik ağımızın bel kemiğidir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yer alan limanlarımız hem yük taşımacılığı hem de denizcilik hizmetleri açısından büyük stratejik öneme sahiptir. Son dönemde ortaya çıkan ticaret koridorları Türkiye'nin lojistik stratejilerinde önemli bir yere sahiptir.

Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi bu koridorlarda en dikkat çekeni olarak öne çıkmaktadır. Çin'in global projeyi hayata geçirmesi Türkiye'yi Asya ve Avrupa arasındaki önemli bir ülke konumuna getirmiştir. Yakın dönemde Irak ile imzalanan Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya bağlarken, bu yeni güzergah bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya'ya erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacak ve bölgesel ticaretin artmasına katkıda bulunacaktır. Tüm bu projeler Türkiye'nin lojistik ağlarının genişlemesine ve uluslararası ticaret ilişkilerinin güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda bu koridorların etkin bir şekilde kullanılması Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunmaktadır.” Kıran ayrıca, Türkiye’nin lojistik geleceğine dair hedeflerinden bahsetti: “Hedefimiz, 2030 yılına kadar Türkiye’yi uluslararası lojistik ağlarının merkezi haline getirmek olmalıdır. Bu doğrultuda, limanlarımızın kapasitesini artırmalı, demiryolu altyapımızı güçlendirmeli ve hava kargo taşımacılığında rekabetçi bir konum elde etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kıran, konuşmasını dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirlik konularına dikkat çekerek tamamladı: “Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını benimseyerek sektörümüzdeki verimliliği artırmalı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen yenilikçi çözümler geliştirmeliyiz. Türkiye sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda lojistik hizmetlerinin kalitesinin yükseldiği bir merkez olmalıdır.”

DURMUŞ ÜNÜVAR: TÜRKİYE, ORTA KORİDOR’UN KİLİT NOKTASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, zirvede Türkiye'nin lojistik merkezi olma yolunda attığı adımları ve altyapı yatırımlarını açıkladı. Ünüvar, Türkiye’nin stratejik önemine değinerek, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi projelerle Türkiye, Orta Koridor’un önemli bir parçası haline gelmiştir” dedi. Ayrıca, Irak ile imzalanan Kalkınma Yolu Projesi’nin, Basra Körfezi’nden Avrupa ve Orta Asya’ya kesintisiz ulaşım sağlayacağını belirtti.

Ünüvar, demir yolu ağının genişletilmesi ve kara yolu yük taşımacılığından daha sürdürülebilir ulaşım modlarına geçişle ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. 2030 yılına kadar demir yolu ağının 28 bin 600 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

ZİRVENİN ANA MESAJI: TÜRKİYE LOJİSTİKTE BİR GÜÇ MERKEZİ OLACAK

Türkiye Lojistik Zirvesi, lojistik sektörünün stratejik önemine ve gelecekteki rolüne dikkat çekerken, Türkiye'nin uluslararası lojistik ağlarının merkezine yerleşmesi için yapılması gerekenleri gözler önüne serdi. Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ön planda olduğu bu süreçte, Türkiye'nin doğru yatırımlar ve yenilikçi çözümlerle küresel ticaretin en önemli oyuncularından biri haline geleceği vurgulandı.

Vira Haber