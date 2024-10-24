Tamer Kıran, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı’nı Ziyaret Etti
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 23 Ekim Çarşamba günü, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret etti.
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Tamer Kıran, fuar alanındaki stantları gezerek, savunma sanayinin yüksek teknolojili yeni ürünleri yakından inceledi ve Oda Üyeleri ile bir araya geldi.
Fuar ziyaretine, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün ve Barış Türkmen ile Meclis Üyesi Kasım İnandı katıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Tamer Kıran, SAHA EXPO 2024, Fuar, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
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