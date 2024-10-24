Tamer Kıran, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı’nı Ziyaret Etti

Tamer Kıran, fuar alanındaki stantları gezerek, savunma sanayinin yüksek teknolojili yeni ürünleri yakından inceledi ve Oda Üyeleri ile bir araya geldi.

Fuar ziyaretine, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün ve Barış Türkmen ile Meclis Üyesi Kasım İnandı katıldı.

Vira Haber