Afette Zarar Gören Sahildeki Çalışmalar Sürüyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Kasım tarihinde yaşanan büyük felaketin ardından felaketin izlerini silmek için yapılan çalışmaları yerinde takip ediyor. Başkan Posbıyık, ekibiyle birlikte sahilde süren devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Beraberinde yardımcıları, sorumlu müdür, teknik ekip ve peyzajcılarla birlikte sahil boyunca gezen ve çalışan ekiplere kolaylık dileyen Başkan posbıyık, halka verdiği sözü tutacağını ve yaz ayında pırıl pırıl bir sahil olacağını söyledi.

Posbıyık, şunları söyledi:

“Sahildeki çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyoruz. Sözümüzde duracağız. Yaz ayında buralar pırıl pırıl olacak inşallah. Şuanda ekiplerimiz eksiklikleri tamamlıyor. Yıkılan yerleri yapıyor. Yeni istinat duvarı ihalesine çıktık. İhaleden sonra taş duvarlar, istinat duvarları yapılacak. Bu arada deniz kenarına düz beton yapacağız. Helikopter betonu diye adlandırılıyor. O betondan yapacağız ki taş sıyrılması olmasın. Bir taraftan da Park ve Bahçe ekipleri çimleme çalışmalarını yapıyorlar. Şuanda 4 tane başkan yardımcımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıldılar. Orada hazırlanan proje üzerinde çalışıyorlar. İBB’den gelecek bir takım malzemelerle beraber burayı yeniden güzelleştirmeye çalışacağız. Bütün hedefimiz yaz ayında halkımızın rahat bir şekilde gezebileceği, eski ortamlardan daha güzel bir yenilik yapmak için bütün ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Eskiyi yeni yapmak kadar zor bir şey yok ama biz bu işte tecrübeliyiz. Bu sahili 25 senede oya işler gibi işleye işleye bu hale getirdik. Felaket, fırtına perişan etti ortalığı. Ama yine bu sahili daha güzel hale getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak.”

Başkan Posbıyık’ın incelemeleri sırasında sahilde karşılaştığı bir çok vatandaş; “Biz sana güveniyoruz başkanım, sahili eskisinden daha güzel yaparsınız” dediler. Başkan Posbıyık, “Hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak” yanıtını verdi.

Vira Haber