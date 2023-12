Asgari Ücret Açıklandı

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Buradaki görüşmenin son bulmasıyla taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve Bakan Işıkhan başkanlığında bir araya geldi.



"Asgari ücreti 17 bin 2 lira belirlemiş bulunmaktayız"

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temel amacının tüm tarafların görüşlerini, taleplerini ve mevcut sosyo-ekonomik koşulları gözeterek asgari ücretin belirlenmesi olduğunu belirtti. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler ve komisyon toplantıları çerçevesinde belirlenen yeni miktarın asgari ücrete tabii olan çalışanların ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşları memnun edeceğini belirten Bakan Işıkhan, “Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteğiyle birlikte 11 bin 402 lira olmuştur. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira belirlemiş bulunmaktayız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme kıyasla yüzde 49 önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılında itibaren asgari ücrete reel olarak 3 buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.



"İlk defa resmi rakamı bugün Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve işveren temsilcimize ifade ettik”

Yaklaşık 2 buçuk saat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber toplantı yaptıklarını belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "27 gün süren bir süreç. Türk-İş olarak bugüne kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa resmi rakamı 2 saat evvel Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve işveren temsilcimize ifade ettik. 40 sene sonra ilk defa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Çorum’dan gelen enerji, Adana’dan gelen sağlık, Gerede’den gelen karayolları ve Ankara’dan gelen alışveriş merkezi işçisi var. Bunların 4 tanesinin 3’ü sendikasız, 4’ü de asgari ücret alıyor” ifadelerini kullandı.



"Talebimizin 18 bin lira olduğunu ve yılda 2 defa bu müzakerenin yapılması olduğunu Cumhurbaşkanımıza ifade ettim"

Asgari ücretin doğrudan ve dolaylı yoldan yaklaşık 30 milyonu ilgilendiren bir ücret olduğunu ifade eden Atalay, "Arzumuz; Türk-İş olarak masada bulunan işçilerin komisyonda derdini anlatmasıydı. Arkadaşlarımız 3 toplantı boyunca; evinin, marketin ve enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. Burada özellikle TİSK’in dışında 4’e yakan işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor, bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. Özellikle talebimizin 18 bin lira olduğunu ve yılda 2 defa bu müzakerenin yapılması olduğunu Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Pazardaki ve marketteki fiyat dursun ama maalesef fiyat artışları ortada. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. Maalesef işverenlerin yüzde 90’ı asgari ücret üstünde bir ücret vermiyor. İnsanlara ‘bu ücretle geçinin’ diyor. Herkes ‘bu ücretle geçinilebilir mi?’ diye düşünsün. Bir an evvel bu enflasyon dursun. Bu asgari ücret pazarlıklarının da bu derece olmasına gerek yok ama enflasyon durmadığı müddetçe biz yılda bir kere bu asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz” değerlendirmesinde bulundu.



"Devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz”

Pozitif mesajlarla çalışma hayatına katkı sunmaya gayret ettiklerini bildiren TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Biz devlet, işçi, işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Bizden sık sık duyuyorsunuz; devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. İşçi, işveren, devlet bir ailedir. Bazen anlaşmazlık olabilir esas olan ailenin birlik ve beraberliğidir. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda mutabakat sağlayacağız. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz. Asgari ücret bir taban ücrettir hedefimiz ortalama ücreti arttırmak. Belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber