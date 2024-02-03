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TC Merkez Bankası Başkanlığına, TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Atandı

TC Merkez Bankası Başkanlığına, TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Karar, Ankara'da gerçekleşen bir toplantı sonrasında alındı.

 

Vira Haber

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