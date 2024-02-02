Göletlerin Yüzeyleri Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

Eflani ilçesi kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu ilçedeki Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerinin yüzeyleri dondu. Kentin en soğuk ve kışın sert geçtiği ilçelerin başında gelen ilçedeki ağaçlar ve çeşmeler de soğuk nedeniyle buz tuttu.

O anlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Vira Haber