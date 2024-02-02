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Göletlerin Yüzeyleri Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

Göletlerin Yüzeyleri Dondu, Ağaçlar Buz Tuttu

Karabük’ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede yer alan göletlerin yüzeyleri ile ağaçlar buz tuttu.

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Eflani ilçesi kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu ilçedeki Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerinin yüzeyleri dondu. Kentin en soğuk ve kışın sert geçtiği ilçelerin başında gelen ilçedeki ağaçlar ve çeşmeler de soğuk nedeniyle buz tuttu.
O anlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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Vira Haber 

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