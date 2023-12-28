Gemi Geri Dönüşüm Sanayicilerinden Raymond Croze Açıklaması

ASILSIZ BİLGİ VE AÇIKLAMALAR TRAJİK BİR OLAY

Aliağa'da bulunan Gemi söküm tesislerinde 2.500 kişinin istihdam edildiği ve sektörün Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladığının belirtildiği açıklamada “Reymont Kroze gemisi hakkında bazı kurum ve kuruluşlar tarafından asılsız ve belgesiz şekilde gerçeğe aykırı bir biçimde açıklamalar yapmaları trajik bir olaydır.” ifadelerine yer verildi.

SEKTÖR TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında sektörün çevreye hassasiyeti vurgulanarak “Gemisander olarak çevreye karşı duyduğumuz hassasiyet her zaman ön plandadır. Gemi söküm tesislerimizde gelen gemileri sökerek Türk ekonomisine katkı sağlamaktayız. Sektörümüzde 2.500 işçi çalışmaktadır. Bu rakam yan sanayi ile birlikte 40 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Şuanda gelen ve tesislerimizde sökülmesi düşünülen Reymont Kroze gemisi hakkında bazı kurum ve kuruluşlar tarafından asılsız ve belgesiz şekilde gerçeğe aykırı bir biçimde açıklamalar yapmaları trajik bir olaydır.” denildi.

GEMİ ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATA UYGUN

Son günlerde basında yer alan Reymont Kroze adlı gemiyle ilgili çıkan haberlerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Uluslararası akredite bir firma tarafından düzenlenmiş atık envanter raporu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulmuştur. Avrupa Birliği gemi söküm yönetmeliğine uygun bir şekilde işleyen bir süreç mevcuttur. Söküm tersanesi de Avrupa Birliği onaylı bir tersanedir. Envanter muhteviyatındaki atıkları, yetkili söküm ve bertaraf firmalarıyla birlikte çalışarak mevzuata uygun ve çevreye duyarlı şekilde bertaraf kapasitesine sahiptir.” ifadelerine yer verildi.

BASINDAKİ RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

GEMİSANDER açıklamasında basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Açıklamada , “Basında yer alan 50-100 ton gibi rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. İncelemelerde tespit edilen rakamlar çok çok daha düşük seviyelerdedir. Derneğimiz ve söküm tersanesi, kurumlarla her türlü işbirliği ve doğrulama incelemesi çalışmalarına açıktır ve tam desteğini sunmuştur.” denildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ BİLGİ KİRLİLİĞİ SEKTÖRE VE EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Açıklamada, Sektörün üst kuruluşu olarak ulusal ve Uluslar arası normlara uygun, şeffaf bir şekilde faaliyet gösterildiği belirtilerek kaynağı belirsiz bilgi kirliliğinin sektöre ve Türkiye ekonomisine zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada bu konuda, “Kaynağı belirsiz bilgi kirliliği, olumlu yönde gelişim adımları atmaya çalışan sektörümüzün tümüne zarar vermektedir. İlgili kurumlarımızın talimatlarını uygulayarak şeffaf bir şekilde süreci yürüteceğiz” denildi.

Vira Haber