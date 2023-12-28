Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yüksel Lisans Duyurusu

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programına bu dönem öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 19 Ocak 2024 tarihine kadar alınacak.

Başvuru Şartları şu şekilde;

-En az 55 ALES puanına sahip olmak,



-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yazlım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Deniz Harp Okulu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Hava Harp Okulu, İnşaat Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Kara Harp Okulu, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Denizcilik ve lojistik ile ilgili diğer mühendislik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

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