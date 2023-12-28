Kaçak Midye Avcılığına Ceza
Samsun'da denizden kaçak olarak 14 çuval midye çıkaran bir kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 5 bin 628 TL ceza yazıldı.
A+A-
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yetki belgesi olmaksızın İlkadım ilçesinde denizden 14 çuval midye çıkardığı tespit edilen şahsa Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Midyeler ise görevliler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı. Ayrıca, şahsa ait midye avcılığında kullanılan 2 adet termal elbise, 1 adet midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 adet yağmurluk, 1 adet valiz ele geçirilerek ilgili kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Vira Haber
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : Kaçak Midye, Denetim, İlkadım
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.