SON DAKİKASakarya'da Feci Kaza: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kaçak Midye Avcılığına Ceza
Kaçak Midye Avcılığına Ceza

Kaçak Midye Avcılığına Ceza

 Samsun'da denizden kaçak olarak 14 çuval midye çıkaran bir kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 5 bin 628 TL ceza yazıldı.

A+A-

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yetki belgesi olmaksızın İlkadım ilçesinde denizden 14 çuval midye çıkardığı tespit edilen şahsa Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Midyeler ise görevliler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı. Ayrıca, şahsa ait midye avcılığında kullanılan 2 adet termal elbise, 1 adet midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 adet yağmurluk, 1 adet valiz ele geçirilerek ilgili kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Vira Haber 

Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.