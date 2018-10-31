Afrika’nın muhteşem plajları...

Ormanların İçinde Saklı Mavi Bir Hazine: Anse Lazio

Beyaz kumların üzerine serilen masmavi sular kendinizi adeta bir tablonun içindeymiş gibi hissetmenize neden oluyor. Beyaz tene takılmış bir gerdanlık gibi göz kamaştıran tablo, Praslin Adası'nda gerçeğe dönüşüyor.

Seyşeller‘de bulunan Anse Lazio Plajı sakinliği, kristal berraklığındaki suyu, ılık esintisi, güneşi ve beyaz kumları ile Afrika plajları denince akla ilk gelen yerlerden biri. Siz de bu tablonun içinde yer almak isterseniz Praslin Adası'na doğru yola çıkabilirsiniz.

Huzurun Afrika'daki Adı: Belle Mare

Mauritius Adası'nda yer alan Belle Mare Plajı uzunluğu ile şaşırtıyor. Hint Okyanusu kıyılarında yer alan bu ada ülkesinin en ünlü plajı Belle Mare, tatilinde konfor ve lüks arayanları memnun ediyor.

Plaj üzerindeki nitelikli işletmeler huzurlu bir tatilin anahtarını sunuyor. Beyaz kumlar, yemyeşil bir manzara ve maviye boyanan sular sizi Mauritius Adası'na davet ediyor.

Denize Kıyısı Olan Çöl: Nungwi

Nungwi Plajı'na ilk gidenler kendilerine bu soruyu soruyor. Çöl kumları gibi incecik ve bembeyaz olan kumlar, deniz ile buluştuğunda size Nungwi'yi tarif ediyor.

Tanzanya'ya bağlı Zanzibar Adası‘nın kuzeyinde yer alan plaj, birçok otele yakın lokasyonu ile tatilcilerin tercihi oluyor. Adanın merkezine araç mesafesinde olduğundan, her Tanzanya yolcusunun seyir rotasında muhakkak yer alıyor.

Zanzibar'da Sörf Yapmak İçin: Paje

Dalgalı denizi ile Tanzanya'nın sörf başkenti olan Paje Plajı Zanzibar Adası'nda bulunuyor. Dünyanın en iyi 20 plajı listesinde kendine yer bulan Paje, eğlenceli deniz sporları ile tatilcileri memnun ediyor.

Seyahatinde biraz aksiyon arayan sporsever bir gezginseniz, adanın doğusuna doğru bir yolculuğa çıkabilir, Paje'ye uğrayabilirsiniz.

Kenya'nın Cennet Köşesi: Diani

2014 ve 2015 yılında Dünya Turizm Ödülleri'nde en iyi Afrika plajları adayları arasında yer alan Diani Beach, Kenya'nın tatil cenneti olarak adlandırılıyor.

Villaları, evleri, otelleri, safari alanları ile tatilin her türlüsüne imkan tanıyan bölge, deve üstünde seyahat etmek isteyenlere de otantik bir deneyim yaşatıyor. Hem ailelerin hem de baş başa tatile çıkan çiftlerin tercih ettiği Diani Plajı, lüks konaklama seçenekleri ile konfor arayanların öncelikli tercihi oluyor.

Adeta Bodrum: Sidi Bou Said

Beyaz evleri, mavi pencereleri ve kumsalları ile çoğumuza Bodrum'u anımsatan Sidi Bou Said Tunus'ta yer alıyor. Kartpostallara yakışacak manzaraları ile sizi bir masal şehrine davet eden kasaba, Kuzey Afrika kıyılarında özel bir tatil hayal edenleri memnun ediyor.

Vira Haber