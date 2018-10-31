Lynx Yachts’ın yeni konsepti LOV 38

Tam boyu 37,2 metre olan LOV 38 konsepti, Omega Architects ve Van Oossanen Naval Architects işbirliğiyle tasarlandı. Model ismi LOV; bu model için güçlerini birleştirmiş olan bu üç firmanın, baş harflerinden ortaya çıkarıldı.

Oldukça maskülen bir dış görünüme sahip olan LOV 38 motoryat, dikey burun yapısıyla dikkat çekiyor. Motoryatın maskülen görünümünü, öne yatık dümen evi iyice baskın kılıyor.

LOV 38’in iç mekanı, emsallerine göre daha aydınlık bir atmosfere sahip. Tavandan yere kadar uzanan camlar sayesinde sky lounge ve ana salon bölümleri, gün ışığından olabildiğince faydalanıyor.

Konsept motoryatın yarı kişiselleştirilebilir kimliğini; 8,10 ve 12 kişilik konaklama seçenekleri oluşturuyor. 12 kişilik düzende bir açık ve ikincisi ana güvertede olmak üzere, kapalı alanda kalan yemek alanları var. 8 ve 10 kişilik düzen seçeneklerinde ise, ikisi açık olmak üzere toplam üç farklı yemek bölümü tasarlanmış. Motoryatın sky lounge güvertesi, alıcının isteğine göre oyun masası ve servis tezgahına sahip biçimde veya tekne sahibi güvertesi olarak tasarlanabiliyor. Tüm bunların yanında, ana güvertede konumlanan tekne sahibi kamarasının özel ofisi ve giyinme odası olarak da düzenlenebiliyor.

Vira Haber