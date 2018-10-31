Yeni gözlem gemisi liman testlerine başladı

Hindistan’ın yerel imkânlarla geliştirdiği füze takip ve okyanus gözlem gemisi testlere başladı. Hindistan’ın doğu kesiminde yer alan Vishakhapatnam’da yapılan liman testleri, yıl sonuna kadar devam edecek. Liman testlerinin ardından açık deniz testi safhasına geçilecek.

Testlerin ardından Milli Teknik Araştırma Organizasyonu (National Technical Research Organisation /NTRO)’ya devredilecek olan gemi, 15 bin ton deplasmana sahip. Elektronik istihbarat (ELINT) bilgileri toplayacak olan gemi, Hindistan’ın balistik füze savunma programına da destek verecek. Gemi mürettebatı arasında NTRO personelinin yanı sıra DRDO (Defence Research and Development Organisation / Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu) mensubu bilimadamları da yer alacak.

Vira Haber