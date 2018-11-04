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Hidrodinamik Tersanesi, Jack-up Platformu’nu teslim etti

Hidrodinamik Tersanesi, Jack-up Platformu’nu teslim etti

Ottomar ve Posedion işbirliğinde üretimi tamamlanan ve bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşen en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform, Hidrodinamik Tersanesi’nde törenle teslim  edildi.

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Fransa’daki Calais Limanı’nın genişletilmesi projesi kapsamında Fransız Bouygues Travaux Publics (BYTP) firması için Ottomar ve Posedion iş birliğinde üretimi tamamlanan Jack-up Platformu, Hidrodinamik Tersanesi’nde düzenlenen görkemli törenle teslim edildi.

Bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşen en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform, 36 metre uzunluğundaki 4 adet ayağının üzerinde deniz seviyesinden yükselerek üzerinde çalışacak olan 250 ton ağırlığındaki Plateli Kreyn ile deniz inşaatlarının yapılmasında, kazık çakma ve beton blokların deniz zeminine yerleştirilmesi görevlerinde çalışacak.

Bu önemli projenin tasarımı Poseidon Mühendislik, imalatı Ottomar A.Ş., hidrolik kaldırma sistemleri (Jacking System) ve güverte ekipmanları Gürdesan, klaslaması Rina, tersane imalatları Hidrodinamik Tersanesi ve ayak boru imalatları ise Bordo Denizcilik tarafından yapıldı.

Projenin Türkiye gemi inşaa sanayiine yeni ufuklar açması bekleniyor. Jack-up Platformu'nun indirme törenine çok sayıda davetli katıldı.

Jack-up Platform’un özellikleri:

Uzunluk: 36 metre

Genişlik:17.50 metre

Gövde yüksekliği: 3 metre

Su alma derinliği: 2.10 metre

Çalışma alanı: 300 metrekare

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Vira Haber

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