Rumlar doğalgaz aramak için Navtex yayınladı

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını yoksayarak ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım’dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti.

Türk tarafını yok saydığını göstermek için harekete geçen Kıbrıs Rum Yönetimi, 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Sözde bir "Münhasır Ekonomik Bölge" içerisindeki 10. parselde doğalgaz için sondaj çalışması yapacağını ifade eden yönetim, "10 Kasım'da çalışmalar başlayacağız" dedi.

Rum yönetimi, Amerikan Exon Mobil ve Katar Petrol ortaklığından oluşan konsorsiyumun sondaja başlayacağı gerekçesiyle bölgeyi deniz trafiğine kapatan bir Navtex yayınladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafını yoksayarak ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölge" içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım’dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını ilan etti.

Rumların ilan ettiği Navtex’te "25 Şubat 2019 tarihine kadar 10’uncu parselde sondaj çalışmaları yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber