Ağ İle Avlanma Yasağına Uymayan Şahsı Jandarma Yakaladı
Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesi Fırat Nehri'nde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine yasak olmasına rağmen bin metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen H.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay sırasında kullanılan bin metrelik ağa ise el konuldu.
Vira Haber
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Etiketler : Avlanma Yasağı, Kaçak Av
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