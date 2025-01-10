Tamer Kıran, Ticaret Bakanı Bolat ile Birlikte Bangladeş'e Gitti

Türk Heyeti, başkent Dakka’da ilk olarak Bangladeş Ticaret Bakanı Sk. Bashir Uddin ve Heyeti ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tamer Kıran’ın, Türkiye-Bangladeş iktisadi ve ticari ilişkileri hakkında görüşlerini dile getirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırımcı ve ihracatçı firmaların öncelikli meseleleri ve iş birliği potansiyelleri değerlendirildi.

Ardından iki ülke bakanlarının başkanlığında Türkiye-Bangladeş İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. Tamer Kıran’ın açılışta bir konuşma yaptığı toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşturmak için birçok alanda iş birliği fırsatları ele alındı.

Tamer Kıran daha sonra, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, Dakka’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nca (DEİK) tertip edilen “İş Dünyası Temsilcileri İle Buluşma Toplantısı”na iştirak etti.

Tamer Kıran, son olarak Bangladeş Başbakanı Muhammet Yunus’un Türk Heyetini kabulüne de katıldı.

Vira Haber