Tekirdağ'da Müsilajla Mücadele Kapsamında Atık Su Denetimleri

Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumlarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan yedi ilde eş zamanlı olarak çevre denetimleri gerçekleştiriliyor. Tekirdağ'da 6 Ocak 2025 itibariyle başlayan denetimlerde, Marmara Denizi'ne atık su deşarjı yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri, Organize Sanayi Bölgelerine ait arıtma tesisleri ile sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde kontroller yapıldı. Toplam 33 tesiste denetim yapılırken, 29 atık su numunesi analiz için laboratuvara gönderildi.

Ayrıca, Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün belirlenmesi amacıyla derelerden alınan su numuneleri, Çevre Referans Laboratuvarına ait Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı tarafından incelenmek üzere toplandı.

Vira Haber