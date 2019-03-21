Ağaç sandılar balık çıktı

Avustralyalı balıkçılar dev bir balık buldu. Daily Mail'de yer alan habere göre, iki balıkçı popüler balıkçılık ve dinlenme yeri olan Murray Nehri ağzının 25 kilometre doğusunda dev bir güneş balığı buldu. Balıkçılardan biri, "Uzaktan ilk gördüğümüzde, onu bir ağaç sandık" dedi.

1,8 metre uzunluğunda olan balık, sahilde araçları ile ilerleyen bir grup balıkçı tarafından tespit edildi ve sosyal medyada paylaşıldı, ancak paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı bunun ‘fake' olduğuna dair yorum yaptı.

Ancak deniz canlısının neden kıyıya vurduğu tespit edilemedi.Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan Linette Grzelak isimli kişi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Google'a güneş balığı yazana kadar bunun güneş balığı olarak anıldığını bilmiyordum" dedi.

Balığı bulan ekipte yer alan Steven Jones ise balığın derisinin gergedan kadar sert olduğunu söyledi.

'Ortalama bir büyüklüğü var'

Kemikli balıklar sınıfının en büyüğü olan güneş balığı, ılıman denizlerin tamamında yaşayabiliyor.

Boyları dört metreye, kiloları ise 2,5 tona kadar ulaşabilen bu canlılar, tatsız bir etlerinin olması nedeniyle ticari değer taşımıyor.

Güney Avustralya Müzesi'nden Ralph Foster ülke medyasına haberle ilgili yaptığı açıklamada, "kıyıyan vuran ölü güneş balığının ortalama bir büyüklüğü olduğunu" söyledi.

Güneş balıkları insanlara zarar vermeseler de bazı durumlarda köpek balıkları ile karıştırılabiliyor.

Bu büyük canlısı Avustralya'da kayıtlara girmiş deniz kazası vakaları ile de hatırlanıyor.

Geçen yıl Sydney limanından başlayan bir yat yarışında, teknelerden biri güneş balığına çarparak yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Vira Haber