95 metrelik Madsummer ilk seferine çıktı
Lürssen, öncesinde Fiji projesi olarak bilinen ve adının ‘Madsummer’ olduğu açıklanan, 95 metrelik süperyatını suya indirdi. Çiçeği burnunda süperyat, Kiel Kanalı’nda ilk seyrini gerçekleştirdi.
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Harrison Eidsgaard tasarımı olan süperyat Madsummer’ın, modern ve çağdaş iç mekan tasarımını Laura Sessa gerçekleştirdi. 10 kamaralı iç düzene sahip olan süperyatta, 20 kişilik konaklama kapasitesi var. 12 metrelik yüzme havuzu, devasa spa bölümü ve dalış istasyonu gibi unsurlarıyla dikkat çeken süperyatın üst güvertesinde, şömine bölümü de var.
2015 Fort Lauderdale Uluslararası Yat Fuarı'nda bir Amerikalı müşteri tarafından sipariş edilen süperyatın müşteri temsilciliğini Moran Yacht & Ship firması üstlenmişti. Süperyatın sahibine bu yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.
Vira Haber
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