Tersaneler kapılarını basına açıyor

Nisan ayında İstanbul’da IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenecek 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında, 26 Mart 2019, Salı günü Yalova’da bulunan TERSAN, CEMRE ve SANMAR tersanelerine basın gezisi yapılacak.

TERSAN, CEMRE ve SANMAR tersanelerine yapılacak gezide, firma yetkilileri üst düzey katılımla yer alacak, sektöre dair değerlendirmeleri ile birlikte yüzde yüz elektrikle çalışan feribot, yolcu gemileri, doğa dostu inovatif gemi projeleri, yeni tersane yatırımları gibi son dönem projeleri yerinde inceleme fırsatı bulacaklar.

PROGRAM

08:00-08:30 Buluşma( Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosu Önü)

08:30- Basın Servis Aracı Yalova’ya Hareket

08:30-10:00 Yalova Ulaşım

10:00-12:00 CEMRE Tersanesi Basın Bilgilendirme

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:15-14:15 TERSAN Basın Bilgilendirme ve Proje Gezisi

14:30-16:00 SANMAR Basın Bilgilendirme ve Proje Gezisi

16:00-17:30 Yalova’dan İstanbul’a Hareket ve Varış

Vira Haber