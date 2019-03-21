Tersaneler kapılarını basına açıyor
Son dönemde özellikle yerli, milli ve savunma sanayii projeleriyle öne çıkan Türk Tersaneleri kapılarını basın mensuplarının ziyaretine açıyor.
Nisan ayında İstanbul’da IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından düzenlenecek 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında, 26 Mart 2019, Salı günü Yalova’da bulunan TERSAN, CEMRE ve SANMAR tersanelerine basın gezisi yapılacak.
TERSAN, CEMRE ve SANMAR tersanelerine yapılacak gezide, firma yetkilileri üst düzey katılımla yer alacak, sektöre dair değerlendirmeleri ile birlikte yüzde yüz elektrikle çalışan feribot, yolcu gemileri, doğa dostu inovatif gemi projeleri, yeni tersane yatırımları gibi son dönem projeleri yerinde inceleme fırsatı bulacaklar.
PROGRAM
08:00-08:30 Buluşma( Kadıköy Haldun Taner Tiyatrosu Önü)
08:30- Basın Servis Aracı Yalova’ya Hareket
08:30-10:00 Yalova Ulaşım
10:00-12:00 CEMRE Tersanesi Basın Bilgilendirme
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:15-14:15 TERSAN Basın Bilgilendirme ve Proje Gezisi
14:30-16:00 SANMAR Basın Bilgilendirme ve Proje Gezisi
16:00-17:30 Yalova’dan İstanbul’a Hareket ve Varış
Vira Haber
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