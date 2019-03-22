Altınova Avrupa'nın gemi inşa ve onarım üssü oluyor

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, “Gemi inşada ihtiyaçları takip edip farklı, katma değeri ve teknolojisi yüksek gemi türlerine yönelerek kriz dönemini aştık, hatta kriz gelişmemiz için fırsat oldu”dedi. Ülkemizin Avrupa’nın yeni gemi inşa ve bakım onarım üssü olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Uzun, 2019 yılına, kesinleşmiş 83 yeni inşa ve 32 tadilat projesi ile girdiklerini, bakım onarımda da yüksek talebin mevcut olduğunu söyledi.

2018 yılında dünya ticaretinin yüzde 83'ü, Türkiye'nin dış ticaretinin ise yüzde 89'u deniz yoluyla gerçekleşti. Türkiye'nin 2018 yılında 391 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacminin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleşmesi ile 1,1 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.

Bu ortamda Türk denizcilik sektörü de coğrafi konumu, kalite, hız, güvenlik ve çevre hassasiyeti ile her ihtiyaca hızlı yanıt verebilecek kapasitesi sayesinde Avrupa’nın yeni gemi inşaa ve bakım onarım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2018 yılında Altınova Tersane Bölgesi’nde 56 gemi/tekne inşa edildiğini ve 748 gemi/tekneye bakım-onarım veya tadilat hizmeti verildiğini belirten Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, “Bölgemiz 2019 yılına kesinleşmiş 83 yeni inşa ve 32 tadilat projesi ile girdi. Bakım onarımda da yüksek talep mevcut. Bölgemizde büyük havuzların sayısı arttırılarak Dünya bakım onarım piyasası içinde daha büyük paya sahip olacağımıza inanıyoruz. Sektör ve ülke ekonomimiz adına Yalova’da önemli bir istihdam sağlıyoruz. 2015 yılında 12 bin 173 olan çalışan sayımız 2018 yılında 16 bini aştı” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 02-05 Nisan’da Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek Exposhipping Expomaritt İstanbul, 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’nın destekçisi olduklarını ve geniş katılımla yer alacaklarını belirten Uzun, gemi inşada ihtiyaçları takip edip farklı, katma değeri ve teknolojisi yüksek gemi türlerine yönelerek kriz dönemini aştıklarını, hatta krizin gelişmek için fırsat olduğunu vurguladı.

Uzun, “Ekonomi ve çevre dostu gemiler için; hibrit ve elektrik tahrikli gemiler, yenilikçi tekne dizaynları, otonom kumanda sistemleri gibi teknolojiler uygulanıyor; feribot ve yolcu gemileri inşa ediliyor. Diğer taraftan, bölgemizde askeri projelerin üretimine de başlandı. Exposhipping Expomaritt İstanbul’un sektörümüze her zaman olduğu gibi yeni işbirlikleri ve pazar fırsatları sunmasını bekliyoruz” dedi.



Vira Haber