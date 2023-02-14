Ağva'da Kayalıklara Çarpan Mayın Patladı

Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı.

Zaman zaman Türkiye’ye de ulaşan mayınlardan biri, geçtiğimiz İstanbul’un Şile ilçesinde karaya vurdu. Şile ilçesinde bulunan Ağva’da kayalıklara çarpan deniz mayını, büyük bir gürültüyle infilak etti. Mevsim ve saat sebebiyle sahilin boş olmasından ötürü herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, bir restaurantta maddi hasar oluştu.

Bu olay, açık kaynak bilgilerine göre söz konusu mayınların infilak ettiği Türkiye’deki ilk olay olarak kayıtlara geçti.

Daha önce Türk karasuları içerisine giren mayınlar, infilak etmeden Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından imha edilmiştiler.

Karadeniz’de serbest kalan mayınların, her iki ülke de aynı tip deniz mayınlarını kullandığı için Rusya’ya mı yoksa Ukrayna’ya mı ait olduğu bilinmiyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com